VIDEO: Jasličkovú pobožnosť v Terchovej organizujú už od roku 1975

Terchová 25. decembra (TASR) - Piesne a scénky o narodení Ježiša Krista sú hlavným motívom Jasličkovej pobožnosti, na ktorej sa v pondelok v kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej predstavili miestni speváci a muzikanti.



Podľa správcu terchovskej farnosti Pavla Hudáka je Jasličková pobožnosť veľmi krásna modlitba s dlhoročnou tradíciou. "Založili ju náš nebohý páter Jozef Šabo. Takto chcel zhmotniť to božie nehmotné, kedy, ako sa hovorí, Slovo sa stáva telom. Tak aj Jasličková je zhmotnením toho nehmotného božieho, že sa prichádzame pokloniť Kristovi, ktorý sa narodil v Betleheme," povedal Hudák.



Riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej, dlhoročný režisér a zároveň účinkujúci na Jasličkovej pobožnosti Rudolf Patrnčiak pripomenul, že páter Šabo prišiel do terchovskej farnosti ako nový kňaz v roku 1975. "A prišiel s nápadom zorganizovať na Vianoce Jasličkovú pobožnosť. Najskôr to boli rôzne modlitby a vinše. Ale zaujímavé bolo, že pozval miestnych starých betlehemcov a v rámci Jasličkovej im dal priestor aj na betlehemskú hru," doplnil Patrnčiak.







"Bol som vtedy jeden z účinkujúcich, ktorí tvorili rôzne scénky. A po nejakých piatich rokoch účinkovania ma páter Šabo požiadal, či by som tvorbu Jasličkovej pobožnosti neprevzal na svoje plecia. A takto som to robil celých 40 rokov. Teraz sa veľmi teším, že nasledovníci z mladšej generácie sú ochotní, zdatní a prijali ponuku pokračovať v tomto diele – v tvorbe a udržaní Jasličkovej pobožnosti v Terchovej," dodal Patrnčiak.