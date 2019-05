Terorizovali ľudí na Liptove, dvojicu mužov obvinila polícia

Bitie palicou a zväzovanie lepiacou páskou boli podľa polície ich praktikami aj v iných prípadoch. Niektoré obete skončili s ujmou na zdraví alebo ťažkou ujmou s pomliaždeniami alebo zlomeninami.

Ružomberok 28. mája (TASR) - Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky obvinil 42-ročného Jaroslava R. a 29-ročného Miroslava H., ktorí mali v rokoch 2012 až 2016 „terorizovať“ ľudí v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Polícia na sociálnej sieti informuje o tom, že lupiči sa vo viacerých prípadoch mali vlámať do rodinných domov, prepadnuté osoby vytiahnuť z postele, zviazať a biť ich. Prekážkou nebol ani vysoký vek napadnutých.



„Páchateľov zaujímali mobily, hodinky aj platobná karta, kde násilím nútili prezradiť PIN. Brali zlaté šperky vrátane obrúčok. Najviac ich však zaujímali peniaze,“ uvádzajú policajti.



Najvyššiu hotovosť mali ulúpiť z hotelového trezoru. „Zozadu prepadli strážnika, ktorý po opakovaných úderoch palicou skončil na zemi. Odtiahli ho vedľa cesty, prelepili mu ústa páskou a spútali ruky a nohy prekrížené za chrbtom. Potom sa už na recepcii pohybovali ako doma,“ informovali o tom policajti.



Celkovo mali odcudziť viac ako 15.000 eur a veci v hodnote 3500 eur. Bitie palicou a zväzovanie lepiacou páskou boli podľa polície ich praktikami aj v iných prípadoch. Niektoré obete skončili s ujmou na zdraví alebo ťažkou ujmou s pomliaždeniami alebo zlomeninami. Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky obvinil dvojicu mužov z piatich takýchto skutkov. „Na krku tak majú viaceré lúpeže, porušovania domovej slobody, ale aj neoprávnené používania platobnej karty,“ dodali policajti.



Miroslav H. je polícii známy aj z prípadu v roku 2016. Spolu s ďalšími obvinenými mali ako organizovaná skupina so zbraňou prepadnúť čerpaciu stanicu. „Mali napadnúť a spútať jej obsluhu a vziať jej mobil, peňaženku, revolver a ďalšie veci. Z pokladnice mali vziať niekoľko stoviek eur,“ približuje polícia.



V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody od siedmich do 15 rokov. Jaroslava R. policajti zadržali a nachádza sa vo väzbe. Miroslav H. je vo výkone trestu za inú kriminalitu.