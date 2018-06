The Offspring v Bratislave potešili, fanúšikovia však čakali viac

The Offspring cestujú po Európe v zostave Dexter Holland (spev, gitara), Noodles (gitara), Greg K (basgitara) a Pete Parada (bicie). Európsku časť svojho Turné 2018 začali 7. júna.

Bratislava 14. júna (TASR) – Bratislavská Incheba Expo Aréna praskala v stredu večer (13. 6.) opäť raz vo švíkoch. Zavítala do nej totiž americká punkrocková kapela The Offspring, ktorá je na tohtoročnom turné a jednou z jej európskych zastávok bola aj slovenská metropola. V hľadisku boli v stredu aj fanúšikovia, ktorí sa pamätali na vystúpenie tejto kapely na rockovom festivale Terchovský budzogáň v auguste 2009.



Američania sú obchodníci a to platí veľmi často aj o muzikantoch. Do scény tentokrát neinvestovali veľa peňazí, boky pódia zakrývali jednoduché čierne zamatové panely, svetlo a svetelné efekty boli na priemernej úrovni, nekonali sa žiadne ohne či pyrotechnické efekty, žiadna zadná projekcia či bočné veľkoplošne obrazovky. V zaplnenej aréne by sa pritom boli zišli. Rovnako zvuk bol strednej kvality, pričom speváka v niektorých pesničkách nebolo dobre počuť. Fanúšikovia tak reagovali na viaceré piesne skôr podľa gitarového intra než textu. Obdiv si zaslúži aj trpezlivosť fanúšikov, ktorí už od 18.30 zabrali miesta na státie pred pódiom alebo vyčkávali v dlhých radoch na občerstvenie.



Tak ako to avizovali programové plagáty, The Offspring prišli na pódium presne o 22.00 h. To ešte hľadisko arény netušilo, že Američania ponúknu chudobných 67 minút a to vrátane prídavku. Tým, ktorí boli pred týždňom aj na koncerte ďalšieho Američana Lennyho Kravitza, sa tak núkalo porovnanie, z ktorého vyšiel jednoznačne lepšie Lenny.



The Offspring začali skladbou Americana z rovnomenného piateho albumu, ktorý vyšiel v novembri 1989. Keďže kapela už šesť rokov nevydala nový album, zostavila playlist zo starších a úspešných songov. Kto prišiel na hity, potešil sa, kto na nové skladby, bol sklamaný. Postupne prišli na rad piesne Come Out and Play, All I Want, It Won't Get Better, Lightning Rod, Want You Bad, Gotta Get Away. Hľadisko čakalo na hádam najznámejší hit skupiny Why Don't You Get a Job?, ktorý prišiel a tak si mohli všetci zaspievať a niektorí, ktorí mali aspoň kúsok voľného miesta, aj zatancovať. V závere skupina ešte pridala The Kids Aren't Alright a Pretty Fly (For a White Guy). Prišlo aj poďakovanie Slovensku od členov kapely a po chvíli ešte dva prídavky v podobe hitov You're Gonna Go Far, Kid a hlavne Self Esteem. Zrazu bolo 23.07 h, definitívny koniec, rozchod.



The Offspring cestujú po Európe v zostave Dexter Holland (spev, gitara), Noodles (gitara), Greg K (basgitara) a Pete Parada (bicie). Európsku časť svojho Turné 2018 začali 7. júna vo švajčiarskom Interlaken, pričom do Bratislavy prišli z Budapešti. Zo slovenskej metropoly sa sťahujú do holandského Landgraafu, po ňom do Paríža, posledný koncert odohrajú 8. júla vo francúzskom Saint-Nolffe; a 25. júla už začínajú turné po Severnej Amerike.



Punk-rocková skupina The Offspring vznikla v roku 1984 v Kalifornii. V júni 1989 vydali debutový album The Offspring. Skupina bola viac populárna v Anglicku ako doma v Spojených štátoch. V anglickej TOP 40 hitparáde mali sedem skladieb, známe sú Pretty Fly (1998) a Why Don't You Get A Job? (1999). Vydali deväť štúdiových albumov, deviaty Days Go By je z júna 2012. Najúspešnejším z nich bol Americana, vydaný v novembri 1998, ktorý sa dostal v rebríčku na druhé miesto. K ich diskografii patria aj dve kompilácie, druhá s názvom Happy Hour vyšla v auguste 2010.