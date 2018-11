Najdlhšie úradujúci primátor P. Mináč končí v Tisovci po 28 rokoch

Za najdôležitejší projekt svojej kariéry považuje zriadenie Evanjelického gymnázia Tisovec v roku 1992.

Tisovec 7. novembra (TASR) – Viac ako 28 rokov stál na čele mesta Tisovec v okrese Rimavská Sobota primátor Peter Mináč, čím sa stal najdlhšie úradujúcim primátorom v histórii Slovenska. Ako v tejto súvislosti uviedol pre TASR, je presvedčený, že už nastala únosná miera, kedy treba skončiť.



„To vnútorné rozhodnutie bolo u mňa definitívne asi pred rokom. Verejnosti som oznámil vo februári tohto roka, že už nebudem ďalej kandidovať. Od februára do júna som síce bol pod tlakom rôznych občanov, ktorí ma oslovovali, aby som to ešte zvážil, ale už som bol pevne rozhodnutý,“ vysvetlil Mináč.



Za najdôležitejší projekt svojej kariéry považuje zriadenie Evanjelického gymnázia Tisovec v roku 1992. „Dokázali sa vtedy spojiť samospráva, cirkev a občianska iniciatíva. Bol to veľmi pekný projekt, ktorý dodnes slúži študentom a mladým ľuďom,“ priblížil Mináč, ktorý podľa vlastných slov verí, že zriaďovateľ túto školu zachová i napriek všeobecnému úbytku študentov v dnešnej dobe.



Druhým podstatným projektom je podľa neho spustenie premávky historického zubačkového parného vlaku na trase Tisovec – Zbojská. „Príprava trvala od roku 1994 až do roku 2014. Je to doslova európska atrakcia a významne ovplyvňuje cestovný ruch v regióne,“ zdôraznil primátor.



Počas takmer troch desaťročí jeho vedenia mesta sa podľa neho na Slovensku zmenilo veľmi veľa vecí. „V tom čase bola ochota verejnosti zapájať sa, ovplyvňovali sme spoločné rozhodnutia. Nepociťoval som také negatívne prejavy ako dnes – závisť, zloba, anonymy, obvinenia z obohacovania či snaha ublížiť dobrej veci. S tým som sa stretol až teraz počas posledných ôsmich rokov,“ poznamenal Mináč s tým, že keby začiatkom 90. rokov bola taká doba ako v súčasnosti, tak by zrejme ani nekandidoval.



O post primátora Tisovca sa budú v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať traja kandidáti. Sú nimi dôchodca Pavel Cibuliak (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko), zástupkyňa riaditeľky pre ekonomické a technické činnosti Hana Homoľová (nezávislá) a vedúca vychovávateľka školského internátu Irena Milecová (nezávislá).