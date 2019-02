Tomová zvíťazila v študentskej súťaži vzhľadu trafostaníc

Súťaž vyhlásila v septembri minulého roka spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSDIS) spolu s FA STU a občianskym združením design factory.

Bratislava 8. februára (TASR) - Študentka druhého ročníka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave Michaela Tomová zvíťazila v architektonickej súťaži Redizajn trafostaníc ZSDIS. Okrem finančnej odmeny získala možnosť podieľať sa na príprave dizajn manuálu transformačných staníc.



Súťaž vyhlásila v septembri minulého roka spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSDIS) spolu s FA STU a občianskym združením design factory. Študenti mali vypracovať návrh nového vonkajšieho dizajnu kioskových transformačných staníc, ktoré by citlivo ladili s urbanistickým prostredím. V zadaní boli určené tri prostredia: obytná zóna mestského typu, obytná zóna vidieckeho typu a historické centrum mesta. Súťažiaci tak predkladali viaceré návrhy, ktoré vystihovali špecifiká jednotlivých prostredí a svojím vzhľadom ich dotvárali.



Podľa hodnotiacej komisie zadanie najlepšie vystihla Michaela Tomová. Jej návrh dáva možnosť veľkému množstvu variantných riešení adaptovaných pre rôzne prostredia pri jednoduchej zmene grafického motívu. Ekonomické riešenie ľahko aplikovateľné do výrobného procesu ponúka možnosť ďalšieho rozvoja pri zachovaní všetkých funkčných a technických podmienok.



"Naša spoločnosť si uvedomuje, že umiestnenie transformačných staníc, ktoré nie je možné nijakým spôsobom skryť ani odstrániť, z estetického hľadiska nie je vždy vyhovujúce. Môžeme však upraviť ich vonkajší dizajn tak, aby dopĺňali prostredie. Vlani sme spolupracovali s umelcami zo združenia Euforion, ktorí počas festivalu Bratislava Street Art 2018 tvorili diela na rozvodných skriniach na Jakubovom námestí. Vďaka tejto súťaži sme získali množstvo inšpirácie od mladých ľudí na to, ako v budúcnosti stanice stavať tak, aby boli v súlade s miestom, v ktorom sa nachádzajú," uviedol predseda predstavenstva organizátorskej spoločnosti Andrej Juris.



Súčasťou štvrtkového (7. 2.) slávnostného vyhodnotenia študentskej súťaže v bratislavskom design factory bolo otvorenie výstavy všetkých zaslaných prác. Tá potrvá do 15. februára.