Dobrovoľníci budú v širšom centre Ružomberka rozdávať objatia

Ružomberok 26. júna (TASR) - Deň objatí, ktorého poslaním je prinášať úsmev a objatie tam, kde chýba, sa v stredu 27. júna vráti aj do Ružomberka. Podujatie sa začne od 10. hodine na Námestí Andreja Hlinku, odkiaľ sa dobrovoľníci vydajú do ďalších priľahlých ulíc centra mesta. V rukách budú držať tabuľky s nápisom "Objatie zdarma".



Za podujatím stojí tím mladých ľudí a študentov, ktorým nie je jedno, že ľudia žijú uponáhľaný život v neustálom strese. "Ružomberok to potrebuje, vidím tie úsmevy ľudí, tú energiu a tú silu tohto dňa, ktorá dokáže naozaj veľa," odpovedal organizátor Dňa objatí v Ružomberku Adam Trepáň na otázku, prečo sa rozhodol túto tradíciu vytvoriť práve v metropole dolného Liptova.



Témou 7. ročníka podujatia je radosť, vďačnosť a nádej. "S radosťou sa chceme deliť, vďačnosť chceme prejaviť svojim blízkym, na ktorých nám nesmierne záleží a nádej chceme prinášať ľuďom, ktorí potrebujú povzbudiť," vysvetlil koordinátor podujatia Lukáš Hrošovský.



Medzinárodný Deň objatí sa uskutoční na Slovensku už po siedmy raz vo viac ako 50 mestách. Každoročne sa doň zapájajú stovky dobrovoľníkov, ktorí za jeden deň rozdajú spolu viac ako 100.000 objatí.