NETRADIČNÁ SÚŤAŽ: V Michalovciach vystreľovali zátky zo šampusu

Lietali veru ďaleko, ale rekord z roku 2005 prekonaný nebol.

Michalovce 31. decembra (TASR) – Michalovčanov v nedeľu napoludnie neodradilo od účasti v recesistickej súťaži vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína ani nepriaznivé počasie. Zapojilo sa do nej rekordných 68 ľudí. Otvorili tak silvestrovskú zábavu v metropole Zemplína.



"Víťazom sa v tomto roku stal Dušan Pehanič, ktorého zátka zo šumivého vína doletela do vzdialenosti 26,87 metra," uviedla pre TASR hovorkyňa radnice Iveta Palečková. Rekord z roku 2005, ktorý predstavuje 31 metrov a jeho držiteľom je Pavol Tóth, tak prekonaný nebol. Ide už o 18. ročník tejto akcie, ktorá sa do centra mesta presťahovala zo záhradkárskej osady Topole, kde vznikla.



Námestie zaplnilo množstvo ľudí aj napriek tomu, že bolo chladné počasie a v priebehu súťaže začalo aj pršať. "Toto je taká príjemná príležitosť vyskúšať si na nečisto otváranie šampanského už počas dňa. Táto tradícia je zrejme aj dôvodom, prečo prídu aj v prípade nepriaznivého počasia, čomu sa tešíme," spomenula v tejto súvislosti Palečková.



Do súťaže sa zapojili všetky vekové kategórie. "Mali sme tu aj zahraničného účastníka, deti, starších, ale aj takých, ktorí nevynechali ani jeden ročník," poznamenala hovorkyňa. Pre dospelých bolo pripravených 22 cien, výhru si odnieslo aj päť detí.