VIDEO: Na zraz fiatov 126p meralo vozidlo z Holandska 1500 km

Dobrá Niva 30. júna (TASR) - Stovka fiatov 126p, tzv. maluchov, zo šiestich európskych krajín sa zišla v sobotu na letisku v Dobrej Nive v okrese Zvolen. Na zraze si majitelia opäť po rokoch odovzdávajú svoje skúsenosti s prevádzkou tohto kedysi najmenšieho štvorsedadlového motorového vozidla na svete, rozprávajú zažité príhody a predvádzajú svoje autá na spanilej jazde.povedal TASR prezident klubu 126 Fan Slovakia Martin Matuška.Organizátori pripravili pre účastníkov bohatý a pestrý program. Už v piatok (29.6.) podvečer sa uskutočnilo privítanie v centre Zvolena spojené s koncertom kapely The Toones. V sobotu sa všetci presunuli na letisko do Dobrej Nivy, kde sú vystúpenia folklórnych súborov a skupín.povedala TASR pani Sylvia. Ako dodala, tieto autíčka sú pre ich rodinu vítaným spestrením života a zároveň netradičnou voľnočasovou záľubou.doplnila s úsmevom.Zrazy historických fiatov začala vo Zvolene organizovať rodina Matuškovcov v roku 1996. Od roku 2001 sa začali orientovať len na fiaty 126p. Takmer všetky zrazy boli vo Zvolene a okolí. V roku 2009 zaznamenali aj rekord v účasti, keď na zraz prišlo 290 áut z desiatich štátov.Zraz maluchov sa naposledy konal v roku 2013 v Hokovciach a v Šahách, predtým bol v roku 2010 vo Zvolene. Po ôsmich rokoch ho teda organizátori opäť priviedli pod Pustý hrad. Matuška hovorí, že by ho chceli v budúcnosti organizovať s dvojročnou periodicitou.