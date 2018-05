NETRADIČNÝ BEH: Po košickej Hlavnej ulici pobežia čašníci s táckami

Dôležité bude počas behu nevyliať obsah na tácke a dobehnúť do cieľa.

Košice 3. mája (TASR) - Po košickej Hlavnej ulici budú po roku opäť utekať čašníci v štýle kultového českého filmu Vrchní, prchni! Druhý ročník Behu čašníkov sa uskutoční v sobotu 5. mája v rámci programu osláv Dňa mesta Košice.



"V minulom roku sa na akcii zúčastnilo 25 prihlásených čašníkov, tento rok bude počet vyšší, čomu sa veľmi tešíme. Zároveň sme sa rozhodli, že tento rok sa na súťaži o vecné ceny od partnerov môže zúčastniť aj verejnosť, a to v samostatnej kategórii," uviedol organizátor Ján Kuko.



Svoje prevádzky budú v behu s táckami reprezentovať čašníci odetí v rovnošatách, súčasťou bude sprievodný program a hudba, o ktorú sa postará kapela IN TIME. Začiatok bude v sobotu o 16.00 h.



Súťažiť budú desaťčlenné štafety čašníkov vyraďovacím systémom. Dôležité bude počas behu nevyliať obsah na tácke a dobehnúť do cieľa. Dĺžka trate bude 66 metrov, ktorá povedie od Štátneho divadla po Dóm svätej Alžbety.



Cieľom akcie je zaviesť tradíciu, pri ktorej Košičania zažijú plno zábavy a aj takouto formou budú môcť podporiť svoju obľúbenú reštauráciu. Spoluorganizátormi behu CARPANO CUP 2018 sú Visit Košice a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.