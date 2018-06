V Košiciach sa opäť tancovala masová karička

šlo v poradí o šiesty ročník masového tancovania známeho ľudového tanca v centre Košíc. Do Karičky slnovratu 2018 sa zapojili malé deti, tínedžeri, ale aj dospelí, medzi ktorými nechýbali seniori.

Košice 21. júna (TASR) – Košickú Hlavnú ulicu aj tento rok zaplnili stovky ľudí rôznych vekových kategórií tancujúcich ľudový tanec karička. Po tradičnom tanci v kruhoch sa pochytali za ruky a vytvorili špirálu dlhú 626,2 metra.



Do pokusu o ustanovujúci slovenský rekord sa zapojilo približne 700 tanečníkov, a to nielen zo Slovenska, ale aj Srbska, Rumunska či Japonska. TASR to potvrdila hlavná koordinátorka projektu Katarína Čániová.



Išlo v poradí o šiesty ročník masového tancovania známeho ľudového tanca v centre Košíc. Do Karičky slnovratu 2018 sa zapojili malé deti, tínedžeri, ale aj dospelí, medzi ktorými nechýbali seniori. Karičkou zároveň odštartoval 37. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Cassovia Folkfest.



Organizátori pôvodne predpokladali ukončenie podujatia vlaňajším piatym jubilejným ročníkom. Nadšenie a záujem účastníkov pre túto dobrovoľnú akciu však rozhodli o pokračovaní série.



"Ľudia sem chodia radi, lebo sa dokážu tešiť zo seba a nazývajú karičku životabudičom. Vždy sa pokúšame aj o nejaký zaujímavý rekord. Dnes je slnovrat, najdlhší deň v roku, tak nás zároveň napadlo, čo tak urobiť slnečnú špirálu a pozdraviť slnko," priblížila pre TASR Čániová.



Odborným garantom podujatia je umelecký vedúci folklórneho súboru Železiar Vladimír Urban. Karička sa tancuje v centre Košíc od roku 2013 a každý rok došlo k vytvoreniu rôznych ustanovujúcich slovenských rekordov. Vlani napríklad takmer 900 tancujúcich počas tanca zrazu "zamrzlo" a na desať sekúnd ostalo v tichu stáť ako sochy.