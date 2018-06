Vo Zvolene sa pokúsia o rekord pri hre Človeče, nehnevaj sa

Uskutoční sa v nedeľu 17. júna na Námestí SNP a podujatie organizuje tamojšie občianske združenie Prístav nádeje v spolupráci s mestom Zvolen.

Zvolen 13. júna (TASR) - Pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov v počte ľudí hrajúcich živú i stolnú hru Človeče, nehnevaj sa, sa uskutoční v nedeľu 17. júna na Námestí SNP vo Zvolene. Podujatie organizuje tamojšie občianske združenie Prístav nádeje v spolupráci s mestom Zvolen.



"Herné pole bude prispôsobené aj osobám na invalidnom vozíku. Primárnym cieľom bude rozvoj prežívania, motivácie, socializácie, vybudovanie partnerstva so zreteľom na rozširovanie princípov zodpovednosti a rozvoj integrácie osôb so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti," uviedla pre TASR riaditeľka združenia Prístav nádeje Marcela Václavková Konrádová.



Združenie si prvý raz túto hru vyskúšalo v komornejšom prostredí pred troma rokmi. "Teraz však nadišiel čas posunúť sa a zapojiť všetkých Zvolenčanov. Vychádzame z toho, že hra dáva životu zmysel, lieči človeka z chorôb modernej civilizácie, je to spôsob sebarealizácie. Preto možno povedať, že hra je univerzálnym modelom pre dospelých, deti nadané, problémové i so zdravotným postihnutím," hovorí Václavková Konrádová.



Hrať sa bude na desiatich herných stoloch, súčasťou bude aj živé Človeče, nehnevaj sa. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na stránke www.PosunSa.sk. Nebude chýbať ani bohatý kultúrny program Zvolenského korza, súťaže a výhry pre účastníkov.