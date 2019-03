Topoľčany pripravujú veľké jarné upratovanie

Obyvatelia Topoľčian budú môcť využívať veľkoobjemové kontajnery, do ktorých bude možné vykladať veci, ktoré sa do bežných 1100-litrových nádob nezmestia.

Topoľčany 7. marca (TASR) – V Topoľčanoch sa od 18. marca začína veľké čistenie mesta. Ako informovala radnica, kontajnery na odpad budú v jednotlivých častiach mesta pristavované do 14. apríla.



Magistrát zároveň upozornil, že jarné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného odpadu. "Rôzne neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a ďalší odpad je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch dotrieďovacieho dvora na Pivovarníckej ulici. Elektroodpad sa bude zbierať aj na špeciálne označených zberných miestach v sobotu 23. marca," pripomenul mestský úrad.