V Topoľčanoch sa verejnosť pokúša vytvoriť rekord v štafetovom plávaní

Topoľčany 4. novembra (TASR) – Športujúca verejnosť v Topoľčanoch sa pokúša o vytvorenie slovenského rekordu a zápisu do Guinessovej knihy rekordov v plávaní štafetovým spôsobom nepretržite počas 48 hodín. V nedeľu o 19. hodine ako prvý skočil do bazéna riaditeľ topoľčianskeho Pirana Sport Clubu Pavol Mišenka, ktorého bude postupne nasledovať vyše 100 plavcov.



Topoľčianska krytá plaváreň bude počas 48 hodín nepretržite otvorená verejnosti. „Ide o prvý slovenský pokus o činnosť, ktorá bude trvať nepretržite 48 hodín štafetovým spôsobom. Plávať bude symbolických 115 plavcov, pretože Základná škola na Hollého v Topoľčanoch so športovou triedou plávania oslavuje 115. výročie svojho založenia. Každý z plavcov strávi v bazéne minimálne 20 minút a podľa odhadov spoločne preplávajú okolo 170 kilometrov,“ informoval prezident Pirana Sport Clubu Marek Gális.



Súčasne s pokusom o vytvorenie kolektívneho rekordu sa pokúsia o ustanovenie individuálneho rekordu aj diaľkový plavec Róbert Šupa a odchovankyňa topoľčianskeho plávania a vodného póla Ingrida Nechalová. Obidvaja sa v 25-metrovom bazéne pokúsia o prekonanie vzdialenosti rovnajúcej sa šírke Lamanšského prielivu, čo predstavuje 33,8 kilometra.



„Pre Nechalovú je tento pokus zároveň prípravou na skutočné preplávanie Lamanšského prielivu, o ktoré sa pokúsi v termíne od 25. augusta do 1. septembra budúceho roka,“ povedal Gális. Súčasťou podujatia v Topoľčanoch bude autogramiáda známych športových osobností.



Pirana Sport Club už v minulom roku v spolupráci s mestom Topoľčany pri príležitosti 70. výročia vodných športov prvýkrát usporiadal Topoľčiansku 24-hodinovku v plávaní. Plaváreň bola krátko pred Vianocami nepretržite sprístupnená verejnosti na 24 hodín, počas ktorých preplávalo 70 plavcov štafetovým spôsobom 85,05 kilometra.



Okrem toho ustanovujúce slovenské rekordy vytvorili Róbert Šupa, ktorý preplával kraulom za päť hodín a osem minút 15,2 kilometra, a Erika Kosorínová, ktorá voľným štýlom preplávala za tri hodiny a 30 minút 7,5 kilometra.