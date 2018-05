TOTO NEČAKALA: Žena z Prešova našla vo svojej garáži muníciu

Na ilustračnej snímke náboje do zbraní.

Prešov 10. mája (TASR) - Polícia v Prešove rieši nález munície v jednej z garáží na Chalúpkovej ulici. V stredu (9.5.) ho nahlásila 29-ročná miestna žena.



Ako vo štvrtok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, doposiaľ nezistený páchateľ si tam uložil 80 malorážkových nábojov, 23 tlakových nádob, zapaľovač, štyri predmety valcového tvaru – výbušky, a škatuľku so strieborným práškom. "Žena túto muníciu náhodne našla a okamžite to ohlásila na políciu," vysvetlila hovorkyňa. Muníciu na mieste podľa jej ďalších slov prevzal krajský pyrotechnik, zašlú ju na expertízne skúmanie.



"Okresný prešovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zákonom je pri tomto trestnom čine pre páchateľa stanovená trestná sadzba odňatia slobody na jeden až päť rokov," uzavrela.