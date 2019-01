Rusínska silvestrovská zabíjačka v obci Kalinov nechýbala ani tentoraz

Pripravovali všetky tradičné výrobky, a to jaternice, tlačenku či paprikášku, čo je ovarený lalok s cesnakom a červenou paprikou. Ochutnávka špecialít bola pripravená v popoludňajších hodinách.

Kalinov 12. januára (TASR) - Tradičná rusínska silvestrovská zabíjačka ani v tomto roku nechýbala v prihraničnej obci Kalinov v okrese Medzilaborce. S nultým ročníkom ju tam realizovali už ôsmykrát.



"Každý rok vidíme, že má zmysel pokračovať v tradícii našich predkov. Sme veľmi radi, že sa to osvedčilo," uviedol pre TASR organizátor Ľubomír Beňko s poukazom na to, že je o túto akciu v dedine stále väčší záujem. Prichádzajú nielen miestni, rodáci, ale aj ľudia z blízkeho okolia a tiež tamojší chatári.



"Už tretí rok robíme zabíjačku s tromi prasatami," spomenul. Dohromady vážili približne 540 kilogramov. Tzv. pracantov bolo okolo 15. Pripravovali všetky tradičné výrobky, a to jaternice, tlačenku či paprikášku, čo je ovarený lalok s cesnakom a červenou paprikou. Ochutnávka špecialít bola pripravená v popoludňajších hodinách.



Vlani sa na akcii zúčastnilo do 170 ľudí. V tradícii by radi pokračovali aj v ďalšom roku.