SMRŤ NA CESTÁCH: Nehodu pri T. Stankovciach neprežil 67-ročný muž

Trenčianske Stankovce 19. mája (TASR) – Život 67-ročného vodiča z Trenčianskeho okresu si vyžiadala tragická dopravná nehoda troch vozidiel, ktorá sa stala v sobotu krátko pred štvrtou hodinou ráno na ceste I/9 pri Trenčianskych Stankovciach.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, 37-ročný vodič z Handlovej prešiel s vozidlom VW Golf do protismeru, kde narazil do bočnej časti oproti idúceho kamióna.



"V dôsledku nárazu prešiel nákladný automobil do protismeru, kde do jeho pravej prednej časti narazilo vozidlo Škoda, ktoré viedol 67-ročný muž z Trenčianskeho okresu. Po náraze vozidlo Škoda odhodilo vpravo mimo cestu, kde sa prevrátilo na strechu," uviedla Antalová.



Ako dodala, pri nehode utrpel 67-ročný muž ťažké zranenia, ktorým napriek snahe zdravotných záchranárov podľahol. "Vodičov ostatných dvoch vozidiel previezli do trenčianskej nemocnice," doplnila Antalová.