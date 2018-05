Nové ihrisko v Trebišove otvoria počas domáceho futbalového zápasu

Objekt bol vybudovaný vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja vo výške 120.000 eur a dotácii Slovenského futbalového zväzu v rovnakej výške.

Trebišov 13. mája (TASR) - Na vedľajšej hracej ploche v areáli futbalového štadióna Slavoj Trebišov vyrástlo nové tréningové ihrisko s umelou trávou. Pri príležitosti posledného domáceho zápasu aktuálnej sezóny ho oficiálne otvoria v nedeľu podvečer o 17.45 h. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Ako ďalej uviedla, s jeho realizáciou začali vlani v septembri výkopovými prácami, ktoré pokračovali ďalšími aktivitami potrebnými na pokladanie finálnej povrchovej vrstvy - umelej trávy, ktorú zasypali kremičitým pieskom v dvoch vrstvách a čiernym gumovým granulátom SBR.



Súčasťou ihriska, ktoré má štandardné rozmery 72 x 110 metrov, sú dve striedačky, kabínka pre rozhodcu a tiež bránky.



"V poslednej fáze budovania na základe projektovej dokumentácie tam pracovníci osadili štyri stĺpy osvetlenia, namontovali svietidlá s napojením na elektrickú prípojku a oplotili ihrisko ochranným pletivom do výšky dvoch metrov, v priestore za futbalovými bránkami do výšky šesť metrov," spomenula.



"Stavebné práce na spodnej časti pod ihriskom s umelým povrchom realizovala firma Stavimat s.r.o. Trebišov. Dodávku a inštaláciu umelého trávnika zabezpečila spoločnosť Deals Management, a.s., Trenčín," poznamenala Mištaničová.



Objekt bol podľa jej ďalších slov vybudovaný vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja vo výške 120.000 eur a dotácii Slovenského futbalového zväzu v rovnakej výške. "Mesto Trebišov sa na výstavbe spolupodieľalo sumou 184.510 eur," doplnila s tým, že projekt bol realizovaný v rámci investičného programu UEFA HatTrick IV.