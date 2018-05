Opilec narazil v Trebišove do dvoch áut a ušiel. Polícia ho vypátrala

V dychu mu namerali hodnotu 0,72 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,50 promile.

Trebišov 11. mája (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili dopravní policajti 53-ročného Trebišovčana. Ten vo štvrtok (10.5.) dopoludnia na Ulici T. G. Masaryka v Trebišove viedol vozidlo značky Hyundai, pričom pravdepodobne z dôvodu nepozornosti narazil do bočnej časti vozidla značky Renault Megane, zaparkovaného pri okraji vozovky. Vodič však pokračoval v jazde a narazil do ďalšieho zaparkovaného vozidla značky Citroën Berlingo.



"Po dopravnej nehode z miesta zrážky odišiel, pričom policajti vodiča zakrátko vypátrali a podrobili dychovej skúške. V dychu mu namerali hodnotu 0,72 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,50 promile," informovala v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Muži zákona vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia. Pri dopravnej nehode bola celková škoda na vozidlách predbežne vyčíslená na 700 eur, k zraneniu osôb nedošlo.



Nezodpovednému vodičovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.