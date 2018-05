Pri epidémii syfilisu evidujú tento rok v Trebišove 89 nových prípadov

Epidémiou syfilisu je postihnutá najmä trebišovská rómska osada. Vyšetrenia pritom prebiehajú v rámci celých rodín, keďže sa stáva, že chorí sú nielen dospelí, ale aj deti.

Trebišov 17. mája (TASR) – Na elimináciu šírenia nákazy syfilisu Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove denne kontroluje účasť chorých na vyšetreniach a liečbe. Po štvrtkovom rokovaní krízového štábu v Trebišove, ktorý bol v minulosti zriadený vzhľadom na epidémiu infekčnej pohlavnej choroby, o tom informoval prednosta trebišovského okresného úradu Rastislav Petrovič.



"Celkový stav vo výskyte nových prípadov ochorení na syfilis od začiatku roku je 89," povedal prednosta pre novinárov s tým, že zhruba tretinu prípadov tvoria deti. Za obdobie od 26. februára do 16. mája 2018 ukončilo podľa neho prvú liečebnú kúru 80 chorých a druhú liečebnú kúru 79 chorých. "Spolu ide o 159 ukončených liečebných kúr," konštatoval Petrovič.



Pri liečbe podľa neho pomohlo rozšírenie denného stacionára v nemocnici s poliklinikou a vytvorenie priestoru na detskom oddelení tak, aby deti mohli byť v rámci liečby hospitalizované na daný deň.



Epidémiou syfilisu je postihnutá najmä trebišovská rómska osada. Vyšetrenia pritom prebiehajú v rámci celých rodín, keďže sa stáva, že chorí sú nielen dospelí, ale aj deti.



"Myslím si, že čo sa týka prístupu zainteresovaných k liečbe, ten je dobrý, tá odborná stránka sa napĺňa, to je jedno pozitívum. Samozrejme, čo je veľmi výrazné a nedostatočné, to je spôsob života a bytové podmienky tejto 3,5-tisícovej komunity na Ulici Ivana Krasku a v spádových obciach," konštatoval prednosta. O celkovom zlepšení v rámci potlačenia nákazy zatiaľ podľa neho ťažko hovoriť, keďže v danej komunite stále hrozí, že ak sa chorý vylieči, v priebehu pár mesiacov je opäť postihnutý syfilisom.



Krízový štáb prvýkrát zasadal 5. februára, tvoria ho zástupcovia okresného úradu, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nemocnice, polície, mesta Trebišov či úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom je koordinovať postup pri riešení epidémie.