Žene za predaj drogy herba hrozí až osemročný trest

Obvinenú umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jej vzatie do väzby.

Trebišov 19. apríla (TASR) – Zo zločinu šírenia toxikománie obvinil policajný vyšetrovateľ 43-ročnú ženu z Trebišova. Podľa doterajšieho vyšetrovania si najmenej od polovice roku 2017 do apríla 2018 v Maďarsku od doposiaľ nezistenej osoby za účelom ďalšej distribúcie zadovážila dizajnérsku drogu s názvom herba, ktorú následne v jednom z bytov v Trebišove prechovávala, delila na bežné užívateľské dávky a predávala užívateľom v meste za sumu od 50 centov po jedno euro. Informovala o tom vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



"Polícia počas domovej prehliadky v byte obvinenej ženy zaistila zelenú sušinu. Predbežné expertízne skúmanie potvrdilo, že ide o rastlinný materiál zelenej farby, u ktorého bola zistená prítomnosť látky považovanej za novú dizajnérsku drogu predstavujúcu veľké riziko poškodenia zdravia, s návykovým účinkom," uviedla hovorkyňa.



Obvinenú umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jej vzatie do väzby. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.