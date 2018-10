Trebišov získal 28.500 eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

Stavebnou obnovou zbrojnice bude objekt zároveň lepšie zabezpečený proti vniknutiu cudzej osoby a krádežiam.

Trebišov 29. októbra (TASR) - Mesto Trebišov zrekonštruuje hasičskú zbrojnicu pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Trebišov. Na tento účel získalo dotáciu 28.500 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Mesto uspelo so žiadosťou o dotáciu v rámci výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). "V súčasnosti sa do priestorov, kde je uložená technika, dostáva vlhkosť a chlad, čo nepriaznivo vplýva na materiálno-technické vybavenie, ale i na členov DHZ mesta Trebišov. Rekonštrukciou zbrojnice sa tak zabráni úniku tepla, a taktiež prenikaniu vlhkosti do garáže," uviedla Mištaničová o potrebe rekonštrukcie. Podľa predpokladov by sa malo zamedziť aj častému úniku tepla z kancelárskych priestorov, keďže v nich nie je funkčné kúrenie a využívajú sa iba elektrické ohrievače. Stavebnou obnovou zbrojnice bude objekt zároveň lepšie zabezpečený proti vniknutiu cudzej osoby a krádežiam.



"Vytvorenie adekvátnych priestorov pre umiestnenie už skôr získanej techniky – hasičské auto a protipovodňový vozík – výrazne napomôže rozvoju aktivít a terénnej činnosti dobrovoľných hasičov," konštatovala hovorkyňa.