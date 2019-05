Trenčan našiel v kontajneri 72 nábojov z druhej svetovej vojny

Viac ako 70 starých nábojov priniesol na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Trenčíne 35-ročný zamestnanec firmy na zber odpadu. Našiel ich pri vysypávaní kontajneru. Pyrotechnik zistil, že ide o 52 rumunských pechotných nábojov 7,62 x 57 v páse do guľometu a 20 nábojov v zásobníku do nemeckej pušky FG 42. Munícia pochádzala z druhej svetovej vojny.

Trenčín 13. mája (TASR) – Viac ako 70 starých nábojov priniesol na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Trenčíne 35-ročný zamestnanec firmy na zber odpadu. Našiel ich pri vysypávaní kontajneru.



Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, pyrotechnik zistil, že ide o 52 rumunských pechotných nábojov 7,62 x 57 v páse do guľometu a 20 nábojov v zásobníku do nemeckej pušky FG 42. Munícia pochádzala z druhej svetovej vojny.



Polícia upozorňuje, že v prípade nálezu akejkoľvek starej munície by sa s ňou nemalo manipulovať a treba okamžite kontaktovať políciu. „Aj napriek tomu, že munícia je stará viac ako 70 rokov, môže byť stále nebezpečná a schopná výbuchu,“ upozornila Antalová.