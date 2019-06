Trenčania získali 3. miesto v tohtoročnej kampani Do práce na bicykli

V konkurencii 99 zaregistrovaných samospráv predstihli Trenčín iba druhý Liptovský Mikuláš a víťazný Martin.

Trenčín 28. júna (TASR) – Trenčianska samospráva skončila v tohtoročnom projekte Do práce na bicykli na treťom mieste. V konkurencii 99 zaregistrovaných samospráv predstihli Trenčín iba druhý Liptovský Mikuláš a víťazný Martin.



Za úspechom trenčianskej samosprávy sú podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej všetci ľudia, ktorí nechali auto doma a na cestu do práce radšej využili ekologickejší spôsob prepravy.



„V 181 registrovaných tímoch bolo 619 aktívnych cyklistov či kolobežkárov, ktorí najazdili spolu takmer 57.250 kilometrov. V prepočte na jedného účastníka je to 92,49 kilometra. Trenčianske tímy ušetrili 15.846 kilogramov oxidu uhličitého,“ doplnila hovorkyňa.



Ako dodala, lokálne vyhodnotenie najúspešnejších cyklistov – tímov i jednotlivcov pripravuje trenčianska samospráva na štvrtok 4. júla na Mierovom námestí.