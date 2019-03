Trenčianska regionálna komora SOPK podporí vzájomný obchod firiem

Komora sa tiež snaží otvárať dvere pre exportérov na trhy mimo Európskej únie, najmä Japonsko a južný Balkán, pripravujú aktivity na export do Iránu.

Trenčín 11. marca (TASR) – Rok 2018 bol pre Trenčiansku regionálnu komoru (TRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) dobrý vo všetkých oblastiach. Po skončení pondelkového Valného zhromaždenia TRK SOPK to povedal predseda predstavenstva Boris Paulen.



„Rozpočet za minulý rok sa splnil, splnili sme ciele a sme druhá najlepšia regionálna komora na Slovensku. Počet členov po poklese v predchádzajúcich rokoch v minulom roku narástol na súčasných 108,“ skonštatoval Paulen.



Ako dodal, z pohľadu členov regionálnej komory sa začínajú meniť témy na debatu. Kým pred piatimi rokmi sa hovorilo o zabezpečení odbytu – exportu, v posledných dvoch rokoch sa hovorí o dostupnosti, resp. nedostupnosti pracovnej sily.



„Teraz sa začínajú otvárať témy spomalenia ekonomiky. Aj keď sa o tom ešte veľmi nehovorí, už aj konkrétne firmy začínajú pociťovať spomaľovanie nemeckej ekonomiky na konkrétnych objednávkach. Prejavovať sa to začína najmä v strojárenských firmách, ktoré nemajú dlhodobé kontrakty,“ zdôraznil šéf predstavenstva.



Najdôležitejšou oblasťou, v ktorej TRK SOPK vyvíjala v minulom roku činnosť, bolo podľa Paulena duálne vzdelávanie. Momentálne sa komora snaží otvárať dvere pre exportérov na trhy mimo Európskej únie, najmä Japonsko a južný Balkán, pripravujú aktivity na export do Iránu.



„Tento rok chcem viac zatlačiť aj na podporu vzájomného obchodu medzi firmami v regióne. Ukazuje sa, že firmy navzájom sa nepoznajú dostatočne. Každý je zahľadený trochu ďalej, my presne vieme, čo je v zahraničí a niekedy nevieme, čo je doma. Chceme dať viac dohromady firmy, ktoré pôsobia tu v regióne,“ pripomenul Paulen s tým, že aj naďalej chcú pokračovať v zahraničných aktivitách.