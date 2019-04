Trenčianske výstavisko opäť ovládli moderné technológie a roboty

V poradí štrnásty ročník Trenčianskych robotických dní, ktorý sa tam konal v stredu (3. 4.) a vo štvrtok má najmä motivovať mladých k ďalšiemu štúdiu technických odborov.

Trenčín 4. apríla (TASR) - Trenčianske výstavisko opäť ovládli moderné technológie, roboty a projekty z oblasti robotiky. V poradí štrnásty ročník Trenčianskych robotických dní, ktorý sa tam konal v stredu (3. 4.) a vo štvrtok má najmä motivovať mladých k ďalšiemu štúdiu technických odborov.



Medzinárodná súťaž tvorivosti žiakov základných a stredných škôl v oblasti robotiky, na ktorej sa predstavilo 176 tímov, bola v tomto roku zameraná na ekorobotiku a Industry 4.0. Na žiakov i návštevníkov čakali aj prednášky a worshopy, ktoré organizátor pripravil v spolupráci s vysokými školami a partnerskými firmami.



Žiaci súťažili so svojimi robotmi vo viacerých kategóriách, ľahkej, ťažkej, freestyle a dolt. "Ide nám o to, aby žiaci úplne vo všetkých súťažiach ukázali svoju kreativitu, ale aj, aby sme ich podporili v motivácii. Aby sme ich motivovali na vedu a techniku týmto jednoduchých spôsobom, a to robotikou, automatizáciou, ktoré sú dnes veľmi popularizované," načrtol Ľuboš Chochlík, riaditeľ Strednej odbornej školy (SOŠ) Pod sokolicami v Trenčíne, ktorá je organizátorom podujatia.



Škola podľa neho Trenčianskymi robotickými dňami sleduje aj to, aby vysoké školy, ktoré sa na ňom zúčastňujú, mohli osloviť deti v útlom veku. "Je úžasné, keď vidíte škôlkarov alebo deti z vyšších ročníkov základných škôl, že idú za docentmi, profesormi, ktorí sú v stánkoch a rozprávajú sa o veciach, ktoré boli nedávno ešte nemysliteľné. Vidia, že vysokoškolskí učitelia nie sú strašiakom a netreba ísť do zahraničia na to, aby sme našim deťom tiež dali kvalitné vzdelanie," ozrejmil.



Na súťaži sa predstavil aj tím zo Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi v zložení Jakub Mašlonka a Eliška Bucková. "Predstavili sme viac robotov, nielen jedného. Tancujú, majú zlepšiť náladu nielen ľuďom, ale aj zvieratám. Jeden z nich hladká a češe mačku a spustí sa, až keď mačka k nemu príde," priblížil Mašlonka.



O organizáciu podujatia sa postarala SOS Pod Sokolicami v Trenčíne v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.