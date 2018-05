Trenčianskeho podnikateľa Ondreja J. prepustili na slobodu

Ondrej J. spolu so spoločníkom žiadali o obnovu konania v kauze vydierania, za ktorú ich pred 16 rokmi odsúdila terajšia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, vtedy sudkyňa M. Jankovská.

Trenčín 16. mája (TASR) – Trenčianskeho podnikateľa Ondreja J. policajti prepustili v utorok (15.5.) na príkaz prokurátora na slobodu. TASR informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.



"Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne predložil 15. mája na Okresnú prokuratúru v Trenčíne podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného Ondreja J. do väzby. Prokurátor po preskúmaní spisu dospel k záveru, že podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby nie je dôvodné. Prokurátor Okresnej prokuratúry v Trenčíne príkazom z 15. mája prepustil obvineného Ondreja J. zo zadržania na slobodu, pretože nezistil dôvody väzby," uviedol Sipavý.



O dôvodoch zadržania Ondreja J., ani o tom, z čoho je obvinený, polícia neinformovala. Ako v utorok uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, polícia nebude poskytovať žiadne bližšie informácie o tom, v akom štádiu sa vyšetrovanie nachádza, keďže by to mohlo ohroziť, resp. zmariť alebo podstatne sťažiť dosiahnutie účelu trestného konania.



Ondrej J. spolu so svojím spoločníkom žiadali o obnovu konania v kauze vydierania, za ktorú ich pred 16 rokmi odsúdila terajšia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, vtedy sudkyňa Monika Jankovská. Odsúdení boli za vydieranie považskobystrického podnikateľa Tibora Jurisu. Tvrdili, že Jurisa podpísal krivú výpoveď.



Ondrej J. so spoločníkom sú vlastníci nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom. Historické priestory zrekonštruovali v roku 2000. Súčasťou objektu je aj známy, dnes zdevastovaný bar, o ktorý podľa Ondreja J. mali záujem Čongrádyovci. Tí ho údajne násilím prinútili prepísať na nich. Podľa Ondreja J. bola v kauze zainteresovaná aj Jankovská. Štátna tajomníčka sa podľa svojich slov k zločincom nevyjadruje. Avizovala, že sa bude brániť právne.



Zatknutie podnikateľa Ondreja J. na desať hodín v súvislosti s trestným činom ohovárania kritizujú liberáli ako neprimeraný zásah do občianskych práv. "Je absolútne za čiarou, aby elementy ovládajúce časť polície zatýkali občanov Slovenska v súvislosti s trestným činom ohovárania, ktorého skutková podstata vyžaduje veľmi zložité dokazovanie úmyslu obvineného a súčasne lživosti jeho výrokov," uviedol poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár s tým, že osobitne to platí v prípadoch, keď sa občania vyjadrujú o korupčnom správaní funkcionárov štátu.



Orgány činné v trestnom konaní dnes podľa SaS nevedia s istotou povedať, že podnikateľ Ondrej J. o Jankovskej klame a že štátna tajomníčka nebola ako bývalá sudkyňa spriahnutá s mafiou, ktorá ho dokázateľne obrala o majetok.