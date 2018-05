Trenčiansky kraj pripravuje knižnú publikáciu o folklórnych pokladoch

Podklady na prípravu knihy zbiera kraj už len do konca tohto mesiaca.

Trenčín 17. mája (TASR) - Históriu, súčasnosť i špecifiká hudobných zoskupení pôsobiacich na území kraja predstaví verejnosti pripravovaná publikácia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Folklórne poklady Trenčianskeho kraja. Podklady na prípravu knihy zbiera kraj už len do konca tohto mesiaca.



„TSK oplýva bohatstvom ľudových remesiel, piesní, tancov a nenapodobiteľných spoločenských zvyklostí, ktoré sa spájajú práve v tvorbe folklórnych skupín a súborov. V každom z deviatich okresov kraja má tvorba umelcov svoje regionálne špecifiká a charakteristické črty. Už čoskoro ich spojí do unikátnej knižnej podoby práve Trenčiansky samosprávny kraj,“ informovala Lenka Kukučková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



Prehľad o hudobných umeleckých zoskupeniach podľa nej pripravuje 'župa' od konca januára tohto roka. Za viac ako tri mesiace prejavilo záujem stať sa súčasťou publikácie a odprezentovať svoju činnosť takmer 50 hudobných zoskupení od folklórnych súborov, skupín, detských folklórnych skupín, dychových hudieb a speváckych zborov až po heligonkárov či folklórno-divadelné skupiny.



„V knižke nebudú chýbať ani známe folklórne stálice ako Folklórny súbor Senior Vršatec, Folklórny súbor Podžiaran, Folklórny súbor Považan a Seniorpovažan, Folklórna skupina Lubená či Myjavské heligónky,“ doplnila Kukučková.



Svoje miesto v knihe si ešte stále môžu nájsť aj folklórne skupiny, folklórne súbory či iné hudobné zoskupenia. Stačí do konca mája poslať vyplnený formulár, ktorý bude obsahovať všetky požadované informácie spolu s piatimi fotografiami poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo e-mailom na lenka.kukuckova@tsk.sk.



„Snahou Trenčianskeho kraja je vytvoriť publikáciu, ktorá bude poďakovaním za dlhoročnú činnosť a uchovávanie tradícií jednotlivým hudobným zoskupeniam, ale predovšetkým vzácnym odkazom pre mladšie generácie,“ uviedla Kukučková.