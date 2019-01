Trenčín bude s obyvateľmi komunikovať aj pomocou umelej inteligencie

Chatbot dokáže komunikovať v reálnom čase a vo veľkom objeme s viacerými ľuďmi naraz.

Trenčín 9. januára (TASR) – Trenčín bude prvým slovenským mestom, ktoré do komunikácie s obyvateľmi zaradí aj prvky umelej inteligencie. Projekt virtuálneho asistenta mesta – inovatívnej technológie Smart City A. I. chatbot, realizuje spolu s mestom spoločnosť bot.media ako víťaz inovačnej súťaže Ideas and Solutions. Celkové náklady na spustenie projektu sú odhadované na 65.000 eur.



Podľa Patrika Serbina zo spoločnosti bot.media virtuálny asistent bude schopný s obyvateľmi mesta komunikovať prostredníctvom bežných komunikačných aplikácií ako Viber či Messenger. „V aplikácii sa objaví aj mesto Trenčín, to znamená, že akékoľvek podnety je možné adresovať mestu Trenčín rovnako ako priateľovi v aplikácii. Mesto odpovie interaktívne kedykoľvek – 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Obyvatelia dostanú tie informácie, ktoré ich zaujímajú, bez toho, aby ich museli vyhľadávať na webovej stránke alebo aby museli chodiť do klientskeho centra,“ povedal Serbin.



Ako dodal, chatbot dokáže komunikovať v reálnom čase a vo veľkom objeme s viacerými ľuďmi naraz. Vie prispôsobovať a personalizovať komunikáciu podľa kontextu komunikácie, správania či preferencií obyvateľov. Chatbot sa tiež dokáže prostredníctvom technológie sám učiť a kontinuálne zdokonaľovať.



„Podstata fungovania bude v interaktívnej personalizovanej komunikácii o hlavných témach mesta, ako sú aktuality, pozvánky na kultúrne podujatia, zmeny v organizácii dopravy, upozornenia na opravy, pripomienky k úradnej tabuli a informácie z mestského zastupiteľstva. Chatbot tiež dokáže vykonávať rôzne funkcie, ako navigácia, notifikácia, príjem audio a video podnetov, zobrazovanie médií a mnoho ďalších,“ doplnil Serbin.



Podľa trenčianskeho viceprimátora Patrika Žáka má projekt dve fázy, ktoré budú trvať šesť mesiacov. „Napriek tomu, že sa snažíme komunikovať s obyvateľmi mesta v maximálne možnej miere, určitá skupina obyvateľov tvrdí, že je to stále málo. Preto hľadáme nové spôsoby, ako sa k ľuďom dostať ešte bližšie. Snažíme sa k ľuďom priblížiť tým spôsobom, ktorý im je najpohodlnejší. Podobná forma komunikácie funguje aj vo svetových mestách ako Viedeň, Berlín či Singapur,“ skonštatoval Žák.



Do inovačnej súťaže Ideas and Solutions sa okrem mesta Trenčín projektovými zadaniami, ktoré manažuje spoločnosť Centire, zapojili na Slovensku aj spoločnosti Mondelez International a Volkswagen Slovakia.



„V rámci projektu OpenMaker sa nám podarilo v posledných dvoch rokoch podporiť viacero inovačných riešení. Podstatou je spájanie výrobných podnikov a inovátorov. Moderné technológie sú už neoddeliteľnou súčasťou našich životov a sme radi, že aj naša pomoc prispeje k napĺňaniu snov mnohých šikovných ľudí,“ uviedol Ľubomír Billý zo spoločnosti Centire.