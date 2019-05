Trenčín končí v ZMOS-e, vstupuje do Únie miest Slovenska

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka je ZMOS veľká a silná organizácia, ale rieši najmä problémy obcí a hlas miest tam je potlačený.

Trenčín 30. mája (TASR) – Mesto Trenčín ukončí svoje členstvo v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vstúpi do Únie miest Slovenska (ÚMS). Rozhodli o tom v stredu (29. 5.) poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.



Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka je ZMOS veľká a silná organizácia, ale rieši najmä problémy obcí a hlas miest tam je potlačený. „Myslím si, že nie je nič zlé na tom, že mestá si budú svoju stratégiu riešiť samé. V tom, na čom sa zhodneme, budeme postupovať spoločne,“ zdôvodnil vystúpenie zo ZMOS-u Rybníček.



Mesto Trenčín bolo v minulosti členom Únie miest Slovenska. V roku 2014 však z tejto organizácie vystúpilo. Vzhľadom na aktivity Únie mieste Slovenska, ktoré sú prínosom predovšetkým pre väčšie mestá s odlišnými problémami, ako majú menšie obce a mestá, navrhlo vedenie mesta opätovný vstup mesta Trenčín do Únie miest Slovenska.



„Do ÚMS vstupuje päť krajských miest, tie sa pridajú k Bratislave, Trnave a Prešovu, ktoré už členmi únie sú. Členmi ÚMS tak bude osem krajských miest a 29 ďalších miest, čo je už obrovská sila. Pohybuje sa to na úrovni približne 1,7 milióna obyvateľov,“ ozrejmil trenčiansky primátor s tým, že Trenčín sa stane členom ÚMS k 1. júlu.



Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka ZMOS berie na vedomie rozhodnutie mestského zastupiteľstva. "Novozvolený predseda ZMOS-u Branislav Tréger však na sneme, a hneď po ňom každé krajské mesto pozval k spolupráci a vytvára v rámci ZMOS popri Komore miest a Komore obcí aj špeciálnu Komoru krajských miest, nakoľko ich postavenie ako krajských metropol je špecifické,“ uviedol Kaliňák.