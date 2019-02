Trenčín chce zrekonštruovať pešiu zónu na Hviezdoslavovej ulici

Architektonickú súťaž priestoru od bývalého Domu armády až po zrekonštruované Mierové námestie chce samospráva vyhlásiť už v tomto roku.

Trenčín 5. februára (TASR) – Po Mierovom námestí, ktorého rekonštrukciu ukončili v minulom roku, chce mesto Trenčín zrekonštruovať aj pešiu zónu na Hviezdoslavovej ulici. Architektonickú súťaž priestoru od bývalého Domu armády až po zrekonštruované Mierové námestie chce samospráva vyhlásiť už v tomto roku.



Ako informoval trenčiansky hlavný architekt Martin Beďatš, projekt, ktorý vzíde z architektonickej súťaže, bude zvlášť riešiť pešiu zónu na Hviezdoslavovej ulici a zvlášť priestor po jame pri bývalom Dome armády. „Konečný výsledok však bude tvoriť kompaktný ucelený priestor. Na Hviezdoslavovej ulici je okrem inžinierskych sietí nutné nielen obnoviť povrch, ale i osvetlenie, mobiliár, malo by tu byť viac zelene a aj zaujímavý vodný prvok,“ priblížil.



Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka bude snahou mesta dohodnúť sa so správcami inžinierskych sietí tak, ako to bolo pri rekonštrukcii Mierového námestia, aby mohla samospráva postupovať koordinovane a aby šlo o rekonštrukciu pod i na povrchu pešej zóny.



Vyhlásenie súťaže je podmienené schválením financií v rozpočte, o ktorom majú poslanci hlasovať 13. februára. Revitalizácia pešej zóny na Hviezdoslavovej ulice by sa mala začať ešte v tomto volebnom období.