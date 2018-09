Novinkou ekologického BIO jarmoku v Trenčíne bude snaha o nulový odpad

BIO jarmok organizujú Centrum environmentálnych aktivít (CEA) a o.z. Genofond, v spolupráci s mestom Trenčín, Národnou sieťou rozvoja vidieka a množstvom dobrovoľníkov.

Trenčín 28. septembra (TASR) – Bio a gazdovské potraviny, výrobky pre ekodomácnosť, vystúpenia hudobných skupín, poznávacie ekologické aktivity a občerstvenie ponúkne piatkový siedmy ročník BIO jarmoku na Mierovom námestí v Trenčíne. Prívlastkom tohto ročníka bude bezodpadový (zero waste).



Ako informovala Klaudia Medalová z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne, BIO jarmok je určený pre všetkých milovníkov prírody bez rozdielu veku. Organizujú ho Centrum environmentálnych aktivít (CEA) a o.z. Genofond, v spolupráci s mestom Trenčín, Národnou sieťou rozvoja vidieka a množstvom dobrovoľníkov.



„Jarmok so snahou o nulový odpad bude mať v Trenčíne premiéru. Bežný plastový riad ako poháriky, príbory či tácky bude nahradený kompostovateľným riadom. Následné skompostovanie zabezpečí odpadová spoločnosť vo svojej kompostárni,“ uviedla Medalová.



Organizátori prosia návštevníkov o spoluprácu pri minimalizácii odpadu. Pomoc pri triediacich hniezdach poskytnú vyškolení dobrovoľníci. Okrem radosti z nulového odpadu môžu zákazníci vybavení vlastnými taškami a vrecúškami na nákup získať aj malú prémiu v podobe zliav.



„Ak príde do nášho stánku návštevník s vlastnými nádobami na tovar, nakúpi so zľavou. Veríme, že podobný postoj zaujmú aj ďalší predajcovia,“ uviedla Martina Novotová zo spoločnosti BEZOBALiS. Špaldová pekáreň podporí myšlienku nulového odpadu 15-percentnou zľavou na čerstvé pečivo každému, kto si prinesie vlastné obaly na celý svoj nákup.



Tento rok má BIO jarmok podtitul EKO festival. „Z roka na rok narastá záujem verejnosti o praktické tipy a inšpirácie pre environmentálne zodpovedný životný štýl. Aj preto zero waste a aktuálne témy ako sú mestské včely, vermikompostovanie či eko-pohrebníctvo. A opäť budeme odmeňovať cyklistov formou cyklo-tomboly a možnosti bezplatnej prehliadky bicykla,“ uviedol Richard Medal z CEA.



Ako dodal, každý návštevník, ktorý príde na bicykli, dostane zdarma tombolový lístok. V stánkoch nájdu návštevníci jarmoku napríklad poradňu prírodných záhrad, ovocinársku poradňu i poradňu pre nulový odpad. Výstavy predstavia aktivity v Zátoka pokoja a v Čerešňovom sade i chránené druhy európskeho významu na Slovensku. Jarmok sa začne od 10.00 hodiny, potrvá do 20.00 hodiny.