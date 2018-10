VIDEO: Priestory trenčianskej SOŠ Pod Sokolicami zaplnili drony

Deti mohli na podujatí vidieť aj ukážky lietania dronov.

Trenčín 11. októbra (TASR) - Priestory Strednej odbornej školy (SOŠ) Pod Sokolicami v Trenčíne zaplnili vo štvrtok drony. Podujatie pod názvom Drony v škole malo za cieľ zatraktívniť technické vzdelávanie žiakom základných škôl. Okrem prezentácie účastníkov majstrovstiev sveta v lietaní s dronmi ponúklo i technické hry a súťaže pre deti.



"Snažíme sa takto odprezentovať nové technológie z oblasti dronov, 3D tlače a oboznámiť najmenších s novými trendmi," povedal pre TASR za organizátorov podujatia Michal Haulík. Drony dnes podľa neho poznajú všetci, aj tí najmenší. "Našou úlohou alebo poslaním je oboznámiť ich jednak s technológiou, možno s legislatívou, čo sa smie, nesmie, aby mali o tom povedomie," doplnil.



Deti mohli na podujatí vidieť aj ukážky lietania dronov. "Drony sú jednak na komerčné využitie a potom na šport alebo na zábavu. Čo sa týka športových dronov, je tam predikcia, že by sa to malo stať olympijským športom. Takéto drony sa nazývajú aj Formula 1 vo vzduchu. Lietajú napríklad až 150-kilometrovou rýchlosťou, čiže je to veľmi agresívny šport," priblížil ďalej Haulík.







Drony sa podľa neho využívajú aj v mestách. "S dronmi môžeme monitorovať napríklad nelegálne skládky, dopravu, v lesníctve sa dajú využívať na monitorovanie zveri alebo lesných porastov," načrtol s tým, že drony sa dajú využiť aj na počítanie objemov vo veľkých areáloch.



Podujatie, ktoré hostila SOŠ Pod Sokolicami, bolo určené žiakom prvého stupňa základných škôl trenčianskeho regiónu. Pre menšie deti bol určený blok pod názvom Deti a drony, žiaci si zase mohli vyskúšať svoje zručnosti i v technických súťažiach, trasovanie na interaktívnej tabuli či 3D stavebnicu. Súčasťou programu bola i prezentácia modelovej železnice s programovateľným logickým automatom, pneumatických stavebníc a ukážka práce 3D tlačiarní.