Protihluková stena v Trenčíne zrejme nebude podľa ŽSR potrebná

Z doterajších meraní vyplynulo, že obavy obyvateľov sa nenaplnili, železnica po modernizácii vykazuje nižšie namerané hodnoty, ako stanovuje norma hluku.

Trenčín 5. apríla (TASR) – Protihlukovú stenu na Hodžovej ulici v Trenčíne súvisiacu s rekonštrukciou železničnej trate pravdepodobne budovať nebudú. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martiny Pavlikovej.



Modernizácia železničnej trate bola dokončená v novembri 2017 a mesto sa podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky Ságovej následne začalo intenzívne zaujímať o dostavbu protihlukovej steny na Hodžovej ulici. Okrem ŽSR sa obrátilo na všetky inštitúcie, ktoré majú prevádzku a chod železnice v kompetencii. Prvé merania hluku neboli podľa vyjadrenia Železníc SR dostačujúce, a tak na februárovom rokovaní sa zástupcovia mesta a ŽSR dohodli na opakovaných meraniach.



ŽSR podľa Pavlikovej iniciovali merania hluku, ktoré sa mali uskutočniť vo vybraných úsekoch po ukončení modernizačných prác. V závere roku 2017 ŽSR dostali tieto výsledky čiastkových meraní vo vybraných lokalitách alebo úsekoch v rámci modernizácie železničnej trate.



„Z dôvodu, že Hodžova ulica bola z pohľadu hluku monitorovaná nie v celej dĺžke, na základe dohody s mestom Trenčín a špecializovanou firmou na meranie hluku, ŽSR iniciovali osobitné meranie po celej dĺžke len na ulici Hodžovej. V závere marca sme dostali čiastkové výsledky a do konca apríla majú byť k dispozícii kompletné závery meraní hluku v celej dĺžke Hodžovej ulice,“ povedala pre TASR Pavliková.



Z doterajších meraní podľa nej vyplýva, že obavy obyvateľov sa nenaplnili, železnica po modernizácii vykazuje nižšie namerané hodnoty, ako stanovuje norma hluku. „Je to dané zmenou technológie výstavby modernizácie trate, kde sa používajú bezstykové koľaje a pružné upevnenie koľajníc, čo má na intenzitu hluku výrazný vplyv. Jednoznačná odpoveď na otázku, či je protihluková stena potrebná alebo nie, bude možné dať až po dodaní všetkých výsledkov meraní (do konca apríla), avšak doterajšie výsledky opodstatnenosť budovania protihlukovej steny nepreukázali,“ doplnila hovorkyňa ŽSR.