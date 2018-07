Trenčín sa chce stať smart mestom

Inovačnú súťaž zorganizovala spoločnosťou Centire s. r. o., v rámci medzinárodného projektu OpenMaker.

Trenčín 1. júla (TASR) – O financie z dotačnej výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu smart riešení v Trenčíne sa budú uchádzať tri inovatívne projekty. Samospráva ich vybrala v súťaži spomedzi 13 záujemcov.



Ako informoval viceprimátor Trenčína Patrik Žák, mesto Trenčín má ambíciu stať sa smart mestom, a preto sa rozhodlo využiť aktuálne vyhlásenú dotačnú výzvu. Vyhlásilo inovačné zadania pre tri oblasti aplikácie smart riešení – komunikácia s občanmi, starostlivosť o seniorov a Kino Hviezda.



V rámci výzvy môžu firmy získať financovanie na vypracovanie štúdie realizovateľnosti a následné zavádzanie smart city riešení do praxe. "Súťaž nám priniesla zaujímavý prehľad v oblasti smart city riešení na trhu. Do súťaže sa zapojila pestrá skupina 13 záujemcov – od študentov vysokých škôl až po renomované firmy. Veľkou výhodou bol aj fakt, že mesto sa nemuselo k ničomu zaviazať. Enormný záujem potvrdil, že smart riešenia predstavujú budúcnosť nášho mesta," zhodnotil priebeh súťaže viceprimátor.



Aliter Technologies ponúklo riešenie pre seniorov využiteľné nielen v domovoch dôchodcov, ale i v terénnej opatrovateľskej službe. Bot Media sa do dotačnej výzvy zapojí s projektom smart komunikácie s občanmi prostredníctvom chatbotu využívajúc umelú inteligenciu.



Tretím odporúčaným projektom je Invipo – flexibilná a otvorená platforma, ktorá integruje kľúčové informácie o meste a ich zdieľanie prostredníctvom online dashboardu a mobilnej aplikácie.



Inovačnú súťaž zorganizovala spoločnosťou Centire s. r. o., v rámci medzinárodného projektu OpenMaker. "Sme veľmi radi, že práve Trenčín bol prvým zástupcom verejného sektora v našej súťaži a pridal sa tak k renomovaným výrobným firmám ako Mondeléz a Volkswagen. Koncept inovačnej súťaže prináša celý rad benefitov aj pre zadávateľov, ako i pre inovátorov. Mestu Trenčín sa predstavilo celé spektrum inovátorov, z ktorých si môžu vybrať tých najlepších. Vďaka svojmu zapojeniu Trenčín opäť potvrdil svoj status inovatívneho mesta," komentoval zapojenie Trenčína projektový manažér OpenMaker na Slovensku Ľubomír Billý.