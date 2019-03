Športové projekty a činnosť klubov podporí Trenčín sumou 70.000 eur

O pridelení dotácií rozhodol primátor mesta Richard Rybníček na základe odporučenia komisie mládeže a športu pri trenčianskom mestskom zastupiteľstve. O podporu sa uchádzalo 57 projektov.

Trenčín 18. marca (TASR) – Mesto Trenčín podporí v tomto roku v rámci svojho dotačného programu 34 športových projektov celkovou sumou 20.000 eur, na činnosť telovýchovných jednôt a klubov na území mesta poskytne dotáciu 50.000 eur.



Ako o tom informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, najväčšou dotáciou 1200 eur podporí mesto projekt AS Trenčín nazvaný This is my sen, 1100 eur dostane Kultúrne centrum Sihoť na majstrovstvá Slovenska v inline maratóne. Po 900 eur dostanú HK Dukla Trenčín na medzinárodný hokejový turnaj piatakov – Memoriál Jozefa Hantáka, Hádzanársky klub AS Trenčín na medzinárodný dorastenecký turnaj Laugarício Handball Cup a Trenčiansky futbalový klub Záblatie na oslavy 80. výročia založenia klubu.



Na najvyššiu dotáciu na činnosť sa spomedzi 35 telovýchovných jednôt (TJ) a klubov môže tešiť TJ Slávia športové gymnázium Trenčín, ktorá si vo viacerých druhoch športov prilepší o 4673 eur. Pre Klub slovenských turistov je pripravená dotácia 3125 eur, Sokol Trenčín dostane dotáciu vo výške 2905 eur a ILYO Taekwondo Trenčín 2853 eur.



O pridelení dotácií rozhodol primátor mesta Richard Rybníček na základe odporučenia komisie mládeže a športu pri trenčianskom mestskom zastupiteľstve. O podporu sa uchádzalo 57 projektov.