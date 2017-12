Trenčín chce do kultúrnych zariadení investovať asi 2,3 milióna eur

Po skončení rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne kraj za takmer 500.000 eur zrekonštruuje administratívnu budovu na Trenčianskom hrade.

Trenčín 30. decembra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje v budúcom roku investovať do kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti okolo 2,3 milióna eur. Investície pôjdu do Trenčianskeho hradu, Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne, Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici či regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.



Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Veronika Rezáková, po skončení rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne kraj za takmer 500.000 eur zrekonštruuje administratívnu budovu na Trenčianskom hrade. „Po rekonštrukcii bude v tzv. skleníku reprezentatívne návštevnícke centrum, sociálne zariadenia, predajňa suvenírov a občerstvenia,“ priblížila Rezáková.



Trenčiansky kraj chce podľa nej za 125.000 eur vybudovať výťah vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, ale aj zabezpečiť nové osvetlenie výstavnej miestnosti Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a kúpiť úžitkové motorové vozidlo pre Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.



„Trenčiansky samosprávny kraj zároveň počíta so sumou 1,7 milióna eur na implementáciu projektov kultúrno-kreatívneho centra, cezhraničného projektu Trenčín, Bučovice – Chránime európske tradície (TreBuChet), či do rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach,“ doplnila Rezáková.