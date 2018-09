Zmeny v územnom pláne Trenčína majú priniesť kontrolu reklamného smogu

Vďaka zmenám bude mať mesto úplne vo vlastných rukách regulovanie reklamného smogu.

Trenčín 26. septembra (TASR) – Získanie nových dopravných koridorov v niektorých častiach Trenčína, posun v rozvoji mesta a regulácia reklamného smogu by mali priniesť zmeny a doplnky územného plánu mesta Trenčín, ktoré na utorkovom zasadnutí schválili poslanci mestského zastupiteľstva.



Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka sa prijatím zmien v územnom pláne posunie mesto ďalej v regulácii parkovania, výstavby nových bytov alebo rodinných domov.



„Každý jeden primátor, snáď s výnimkou bratislavského, rieši demografiu a ubúdanie počtu obyvateľov. Je to veľmi vážny problém a tváriť sa, že intenzifikácia nie je dobrá, je vlastne potvrdením toho, že mestá sa budú vyľudňovať. Územný plán Trenčínu dáva šancu, že vyľudňovanie prestane a počet obyvateľov bude stúpať," skonštatoval Rybníček.



Vďaka zmenám v územnom pláne bude mať mesto podľa neho úplne vo vlastných rukách regulovanie reklamného smogu. „Samozrejme, že sa to nedá riešiť spätne, ale teraz sme v územnom pláne jasne zadefinovali, kde môžu a kde nemôžu byť billboardy. Výrazne tak do budúcnosti obmedzíme reklamný smog v meste," zdôraznil trenčiansky primátor.