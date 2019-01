Tri krajské nemocnice budú mať od februára menovaných riaditeľov

Funkcie riaditeľa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach sa od 1. februára ujme Vladimír Vida, riaditeľom NsP v Považskej Bystrici bude Igor Steiner a myjavskú nemocnicu bude riadiť Henrich Gašparík.

Trenčín 28. januára (TASR) – Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) budú mať od 1. februára menovaných riaditeľov. Riaditelia nemocníc v Bojniciach, Považskej Bystrici a v Myjave vzišli z výberových konaní, do funkcií ich menovalo v pondelok Zastupiteľstvo TSK.



Ako informovala vedúca oddelenia zdravotníctva Úradu TSK Elena Štefíková, na obsadenie pracovných pozícií riaditeľov Nemocnice s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica a NsP Myjava sa prihlásilo po jednom uchádzačovi, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady a požiadavky a úspešne absolvovali výberové konanie. Na výberovom konaní na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý nesplnil podmienku stanovenú v kvalifikačných predpokladoch a požiadavkách.



"Výberová komisia odporučila predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlásiť nové výberové konanie na obsadenie uvedenej pracovnej pozície. Uskutočnilo sa 11. januára, prihlásili sa traja uchádzači, z ktorých dvaja nespĺňali kvalifikačné predpoklady," doplnila Štefíková.



