V Šamoríne sa budú v júni konať MS v strednom triatlone

Šamorín 11. apríla (TASR) - V dňoch 1.–2. júna 2019 sa na pôde športového areálu x-bionic® sphere v Šamoríne uskutočnia majstrovstvá sveta v strednom triatlone. Atléti budú súťažiť aj o prémiu vo výške 150.000 eur, informovali organizátori v tlačovej správe.



Triatlonový šampionát The Championship 2019, organizovaný Challenge Family a športovým areálom x-bionic® sphere, patrí medzi najprestížnejšie triatlonové preteky na svete. "Som veľmi vďačný, že organizátori prinesú aj tento rok na Slovensko jedno z najväčších triatlonových podujatí. O to viac mi je ľúto, že na preteky, ktoré patria medzi moje najobľúbenejšie, nenastúpim. Prostredie unikátneho športového komplexu je pre triatlon ideálne. Plávanie v Dunaji, bicyklovanie na rýchlych cestách a beh po areáli x-bionic® sphere je lákadlo pre každého atléta. Špecifikom podujatia je práve Dunaj, na ktorom môžu byť vlny. To bude záležať hlavne od vetra, ktorý zohrá veľkú úlohu aj na cyklistickej trati. Zmenou bude aj beh po rôznych terénoch. Mne zmena terénov vyhovuje, keďže nohy nie sú po pretekoch zničené," opísal trať úspešný slovenský triatlonista Richard Varga.



Na šampionáte sa môžu zúčastniť len športovci, ktorí sa kvalifikovali na základe výkonov z lokálnych súťaží, ktoré prebiehali po celom svete. Medzi najväčšie hviezdy budú patriť Lucy Charlesová, Anne Haugová, Sebastian Kienle, Ben Kanute, Florian Angert, David McNamee, či Češka Radka Kahlefeldtová. "Za favorita považujem Sebastiana Kienleho, ktorý s Lionelom Sandersom v predošlých dvoch ročníkoch v Šamoríne zviedli neuveriteľne tesné súboje. Som zvedavý, či karty tento rok zamieša aj niekto iný, keďže Lionel tento rok nepríde. Medzi ženami favorizujem Lucy Charlesovú, ktorá sa z roka na rok zlepšuje a určite bude chcieť aj tento rok potrápiť Danielu Ryfovú," dodal Varga v tlačovej správe.