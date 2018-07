Trnavské arcibiskupstvo začína s opravou Stephanea vo svojom susedstve

Pre Stephaneum sa počíta v rámci využitia najmä s arcidiecéznym múzeom, tiež s knižnicou a priestorom pre cirkevný archív.

Trnava 23. júla (TASR) – Pred niekoľkými dňami začala radnica v Trnave opravovať jednu z najdôležitejších tepien starého mesta – Hollého ulicu. Po niekoľkomesačnej rekonštrukcii dostane podobu, konvenujúcu s historickým rázom objektov, ktoré sa na nej nachádzajú. Ide hlavne o komplex budov bývalej Trnavskej univerzity, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Časť z nich, arcibiskupský palác a gymnázium, sú už opravené. Teraz by malo prísť rad na Stephaneum, ktoré starší Trnavčania poznajú ako bývalý detský domov.



Vo všetkých troch prípadoch ide o investíciu Trnavskej arcidiecézy. Komplexnú opravu budovy, kde aktuálne sídli Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, ukončili v jesennom období minulého roka. Arcibiskup Ján Orosch krátko predtým pre TASR potvrdil, že nasledovať by malo práve Stephaneum - Seminár sv. Štefana, v susedstve arcibiskupského paláca.



Hovorca Arcibiskupského úradu v Trnave Dušan Kolenčík v pondelok pre TASR uviedol, že majú „v pláne pokračovať v rekonštrukcii ďalšej nádhernej historickej budovy". Objekt bol uzavretý v rokoch 1995 až 2007, kedy sa začala rekonštrukcia fasády, ktorá skončila v roku 2011. Táto stavba architekta J. L. Hildebrandta z roku 1724 vznikla spojením štyroch menších budov, preto aj jej fasáda po vrátení do pôvodného stavu prekvapuje okoloidúcich nevšednou, nejednotnou vizážou, kde sa strieda biela, ružová a čierna farba. "V priebehu roka 2018 pokračujeme v rekonštrukcii okien, aby sa predišlo znehodnocovaniu vnútorných priestorov budovy. V súčasnosti nevieme odhadnúť, ako dlho ešte bude rekonštrukcia trvať," uviedol Kolenčík.



Pre Stephaneum sa počíta v rámci využitia najmä s arcidiecéznym múzeom, tiež s knižnicou a priestorom pre cirkevný archív, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcich podmienkach. Orosch pri svojom nástupe do funkcie v roku 2013 uviedol, že "určite budú priestory aj na nejakú kaviarničku".