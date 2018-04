Trnava bude mať nové kultúrne centrum Nádvorie

Nádvorie vyrástlo v úplnom centre Trnavy spojením pozemkov niekoľkých meštianskych domov.

Trnava 1. apríla (TASR) – Kultúrne centrum Nádvorie otvorí prvýkrát svoje brány Trnavčanom v stredu 4. apríla a pošta Trnava 1 bude pri tej príležitosti celý deň používať príležitostnú poštovú pečiatku. Večerný koncert Jany Kirschner bude bez vstupného, v priebehu nasledujúcich štyroch dní sa uskutoční rad podujatí, ktoré predstavia tento nový priestor súčasnej kultúry všetkým generáciám.



Nádvorie vyrástlo v úplnom centre Trnavy spojením pozemkov niekoľkých meštianskych domov. Tým medzi nimi vzniklo nádvorie, ktoré nakoniec dalo pomenovanie celému projektu. Investorom je Trnavčan Miroslav Trnka, spoluzakladateľ firmy Eset so svojím synom Michalom. Do Nádvoria vložili 15 miliónov eur.



"Počas dopoludňajších hodín a popoludní sú pripravené na všetky dni rôzne workshopy. Vo štvrtok 5. apríla bude v čase od 10. do 14. h možná každú hodinu prehliadka Nádvoria so mnou a s mojím otcom," povedal Michal Trnka pre TASR. Vstup bude od Štefánikovej 4. V sobotu 7. apríla bude zase o 11. h beseda s tvorcami Nádvoria, okrem Trnkovcov prídu aj architekt Matúš Vallo a riaditeľ Nádvoria a zároveň Trnavského rádia, ktoré v ňom sídli, Dušan Vančo.



Pripravená je knižná revue s Danielom Pastirčákom, beseda o knihách Jobusových s hudobníkom a tvorcom kníh pre deti Braňom Jobusom. V nedeľu 8. apríla o 14. h predstaví Simona Jurčová zo Západoslovenského múzea históriu budov, ktoré sú zapojené do projektu Nádvorie. Nebude chýbať pokračovanie obľúbeného trnavského Blšáku, ani detské divadielka. "Každý večer potom budú vonku koncerty, vo štvrtok Hudba z Marsu, v piatok DJ Tager a skupina Para, ktorej členovia Matúš Vallo a Oliver Sadovský sú zároveň veľmi úzko spätí s Nádvorím ako jeho architekti. Deň na to sa predstaví Jana Andevska a reggae skupina Medial Banana," povedal Michal Trnka. Dušan Vančo dodal, že Trnavské rádio odvysiela pre tých, ktorí nebudú môcť prísť, všetky večerné koncerty naživo.



Súčasťou Nádvoria je kultúrne centrum Malý Berlín, startupy pre začínajúcich podnikateľov. "Reštauráciu Akadémia v otváracom týždni využijeme na rýchle občerstvenie účastníkov koncertov, variť začneme od 21. apríla," uviedol Trnka. Súbežne s tým otvoria aj domácu pekárničku, priestory tam majú aj ďalšie obchodíky. Ako Trnkovci avizovali, Nádvorie poskytne aj ubytovanie niekoľkým vysokoškolákom, ktorí sa zapoja do jeho diania. Už dávnejšie, ako prvá v rámci projektu, začala fungovať kaviareň Thalmeiner.