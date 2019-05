Trnava bude rozhodovať o vystúpení zo ZMOS-u

Ak poslanci odsúhlasia odchod, bude to v prípade Trnavy už druhé opustenie členskej základne ZMOS-u.

Trnava 30. mája (TASR) – Trnava bude o svojom prípadnom vystúpení zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) rozhodovať na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Materiál je podľa primátora Petra Bročku, ako uviedol pre TASR, zaradený do programu rokovania. Ak poslanci odsúhlasia odchod, bude to v prípade Trnavy už druhé opustenie členskej základne ZMOS-u.



V roku 2005 to bol prejav nesúhlasu, keď nevidela dostatočné presadzovanie záujmov väčších miest orgánmi ZMOS-u v legislatívnej oblasti. Po siedmich rokoch, v roku 2012 sa do ZMOS-u po nástupe nového vedenia Trnava vrátila. Dôvod odchodu, ktorým sa aktuálne zaoberajú aj iné krajské mestá a v prípade Trenčína to poslanci už schválili, je podobný. Krajské mestá mieria do Únie miest Slovenska, kde patrí Trnava k zakladajúcim členom. Je tam od roku 1994.