Centrum včasnej intervencie získalo priestory na Mozartovej ulici

Trnava 12. júna (TASR) – Mestá Trnava, Piešťany, Hlohovec a Trnavský samosprávny kraj podporili vznik Centra včasnej intervencie (CVI), ktoré v stredu otvorili v Trnave. Je určené na pomoc rodinám v trnavskom regióne s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom od narodenia do siedmich rokov veku. Po úvodnej fáze terénnej a ambulantnej práce má CVI svoje stále sídlo v budove bývalej základnej školy na Mozartovej ulici 10.



Priestory poskytla a zrekonštruovala trnavská radnica. Centrum poskytuje služby od februára 2018 a spolu s dieťaťom sú jeho klientmi aj rodičia a súrodenci. Od začiatku fungovania poskytlo službu približne 70 rodinám vo viac ako 30 mestách a obciach trnavského regiónu. "Celý priestor CVI bol počas stavebných úprav debariérizovaný, nechýba šikmá rampa. Všetko bolo robené tak, aby priestory vyhovovali špecifickým požiadavkám na poskytovanie služieb CVI. Výsledná cena diela je 36.600 eur s DPH," informovala o tom Veronika Majtánová z odboru komunikácie na radnici v Trnave.



Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ako dodala, často potrebujú poradenstvo v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, psychologickú podporu, usmernenie v odbornej špeciálnopedagogickej alebo logopedickej oblasti či v oblasti celkovej stimulácie dieťaťa. Problémom môže byť aj začlenenie do života lokálnej komunity, keď sa rodina po narodení dieťaťa so svojím problémom "uzatvorí pred svetom". Aj v tomto smere sa jej CVI snaží pomôcť.