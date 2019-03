Trnava chce byť Európskym mestom športu 2020

Pre Trnavu by získanie titulu Európske mesto športu znamenalo nielen zviditeľnenie, ale aj zaradenie do siete miest športu v rámci Európy.

Trnava 1. marca (TASR) – Mesto Trnava sa chce uchádzať o titul Európske mesto športu 2020. Samospráva sa opiera o skutočnosť, že nielen záujem o športovanie medzi Trnavčanmi rapídne narastá, ale že šport dostáva podporu z mestského grantového systému, financuje viac než sedemdesiat klubov, organizuje športové podujatia, rekonštruuje staré športoviská aj buduje nové.



"Okrem futbalu sme známi aj v iných športových odvetviach, hostíme mnohé medzinárodné európske i svetové šampionáty v softbale, frisbee, volejbale, zápasení či cyklistike, spolupracujeme so športovými klubmi," uviedla Veronika Majtánová z komunikačného oddelenia na Mestskom úrade v Trnave.



Pre Trnavu by získanie titulu Európske mesto športu znamenalo nielen zviditeľnenie, ale aj zaradenie do siete miest športu v rámci Európy. "Vďaka tomu by sme mohli zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými členmi, zo Slovenska sú medzi nimi aj Nitra, Banská Bystrica, Košice a Michalovce," dodala.



V apríli do Trnavy zavítajú komisári z hodnotiacej komisie pri Európskej únii, ktorí budú hodnotiť športové aktivity, športoviská aj športovú infraštruktúru v Trnave.