Colníci spálili 360 párov športovej obuvi, išlo o falzifikáty

Tovar pochádzal z Číny a bol určený na český trh.

Trnava/Brodské 7. júna (TASR) - Pod dohľadom trnavských colníkov bola vo štvrtok zošrotovaná a spálená falošná športová obuv. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originál, majiteľovi ochrannej známky by vznikla škoda 70.000 eur. TASR informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.



Tovar zaistili colníci v Brodskom v marci tohto roka pri kontrole zásielky v rámci colného konania pri dovoze tovaru. "Fyzickou kontrolou colníci zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo aj majiteľ ochrannej známky potvrdil. Tovar pochádzal z Číny a bol určený príjemcovi na český trh," uviedla hovorkyňa.



Colný úrad vždy v takýchto prípadoch individuálne zvažuje všetky možné formy využitia tovaru predtým, ako pristúpi k jeho likvidácii. V tomto prípade nebolo možné túto obuv využiť na charitatívne účely a musela byť zlikvidovaná. "Falzifikáty totiž pochádzali z nelegálneho zdroja, vyrobil ich anonymný subjekt, nespĺňali požiadavky na ochranu zdravia, bezpečnosť a kvalitu, preto sa nemohli dostať ku koncovému spotrebiteľovi a museli byť zničené," doplnila Zlochová. Pod dohľadom colníkov bolo zošrotovaných a spálených 360 párov obuvi.