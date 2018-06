Divadlo Jána Palárika v Trnave pozná meno novej riaditeľky

Emila Nedielku nahradí Zuzana Šajgalíková.

Trnava 15. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vybral novú riaditeľku Divadla Jána Palárika v Trnave. Emila Nedielku nahradí Zuzana Šajgalíková. Rozhodla o tom výberová komisia, ktorá podľa vyhlásených podmienok pozvala do výberového konania štyroch prihlásených uchádzačov, uviedla oficiálna stránka TTSK.



Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti, ústneho pohovoru v cudzom jazyku a predstavení koncepcie rozvoja divadla. Najlepšie obstála Zuzana Šajgalíková, ktorá v súčasnosti pracuje ako riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji.



Nová riaditeľka vyštudovala Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia. Má skúsenosti aj s divadelnou dramaturgiou, prevažne v Divadle Aréna, réžiou divadelných predstavení aj s prekladmi divadelných hier. Venuje sa aj audiovizuálnej tvorbe a ako externá dramaturgička sa v RTVS podieľala na vývoji formátov Hi:STORY a SK:Dejiny.



Komisiu zaujal jej projekt rozvoja divadla. „Stotožňujem sa s názormi riaditeľov z divadiel v Györi a v Brne, ktorí tiež rozhodovali. Nová pani riaditeľka má veľký potenciál stať sa významnou osobnosťou divadla na Slovensku. Riaditeľ Národního divadla v Brne Martin Glaser dokonca poznamenal, že ak by o nej vedel skôr, hneď by ju bral do svojho tímu," povedal predseda výberovej komisie a podpredseda TTSK Marek Neštický.



Projekt víťaznej kandidátky ocenil aj režisér a herec Juraj Nvota. „Víťazná kandidátka vynikala zručnosťou vo viacerých oblastiach, vrátane organizačnej či právnej. Bola plná entuziazmu ako oživiť divadlo v Trnave. Myslím, že bude výbornou injekciou pre nový život divadla v meste. Uvažuje progresívne a chce divadlo čo najviac otvoriť, aj v spolupráci s inými kultúrnymi inštitúciami mesta," dodal.