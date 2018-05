Dni zdravia v Trnave sú aj o bicyklovaní, diskusiách, aj o móde

Popri overených meraniach tlaku, rozboru vzoriek krvi, poradenstve, odbere vzoriek zeleniny a vody ponúkajú počas celého týždňa až do 1. júna večerné diskusie na nádvorí radnice a ďalšie podujatia.

Trnava 29. mája (TASR) – Dni zdravia v Trnave, ktoré majú za sebou dve desiatky pokračovaní, majú v tomto roku pozmenenú podobu. Popri overených meraniach tlaku, rozboru vzoriek krvi, poradenstve, odbere vzoriek zeleniny a vody ponúkajú počas celého týždňa až do 1. júna večerné diskusie na nádvorí radnice a ďalšie podujatia.



V utorok sú napríklad na programe Dni zdravia pre deti v Kalokagatii – centre voľného času. "Novinkou je spolupráca so Stredoškolským parlamentom, ktorý za pomoci sponzorov zabezpečil rozdávanie zdravých desiatych na štyroch školách s mottom, že byť zdravý je in," uviedla Aneta Holešová z kancelárie Zdravé mesto Trnava.



Do večerných diskusií, ako dodala, zaradili aktuálne medicínske témy, o ktorých budú hovoriť s publikom odborníci. Na úvod to bolo v pondelok (28.5.) vyhorenie a depresia so psychológom Ivanom Karbulom, v utorok sa bude od 18.00 h hovoriť o dobrom trávení s lekárom Radovanom Škutom, o deň neskôr bude odpovedať na otázky, či sa dnes šport naozaj rovná zdraviu, Michal Rafajdus, vo štvrtok je témou imunita v 21. storočí s Vierou Karlubíkovou a na záver vzťahové väzby s Jozefom Haštom.



V stredu (30.5.) podľa Holešovej vyrastie pred radnicou Dvor nádeje, na ktorom sa každoročne prezentujú zariadenia s hendikepovanými klientmi. Poradenstvo, preventívne vyšetrenia krvi, ochutnávka čajov budú na radnici vo štvrtok a piatok (31.5. a 1.6.). Túto ponuku vyhľadávajú hlavne skôr narodení Trnavčania.



Prológom Dní zdravia bola cyklojazda ulicami mesta Bercajgel v nedeľu 27. mája, ich vyvrcholením bude Slow Fashion Market v sobotu 9. júna. "Pripravujeme ho ako súčasť Trnavského dňa dizajnu v spolupráci s kultúrnym centrom Malý Berlín. Náš vklad bude zameraný na udržateľnosť v módnom priemysle, predstaví tvorcov, ktorí sa riadia týmto princípom, poukáže, ako sa dá pracovať s konzumným spôsobom života," uviedla organizátorka Dní zdravia 2018 v Trnave.