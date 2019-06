Trnavský Ekofest bude mať najbohatší sprievodný program v histórii

Výťažok z Ekofestu pôjde aj v tomto roku na výsadbu zelene v areáli Fakultnej nemocnice Trnava.

Trnava 17. júna (TASR) - Dvanásty ročník Ekofestu ponúkne 21. a 22. júna v Trnave koncerty i environmentálne témy. Jeho návštevníkov čakajú prednášky, filmy, workshopy, výstavy i prezentácie organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia. Vďaka spojeniu s organizátormi obľúbenej jazdy PSA TT-Inline bude súčasťou športového programu festivalu aj PSA TT-Inline - jazda na korčuliach a bicykloch zelenou Trnavou, ktorej štart aj cieľ bude v Kamennom mlyne.



Piatok bude v kine Hviezda patriť premietaniam dokumentárnych filmov Ekotopfilmu – Envirofilmu s environmentálnou a osvetovou tematikou. V druhom pásme o 10.00 h čakajú na študentov z trnavských škôl nielen filmy, ale aj prednáška Petry Slezákovej Zero Waste – život bez odpadu. Vstup je vďaka podpore mesta Trnava na podujatia voľný.



Sobotňajšie koncerty o 15.30 h otvoria hudobníčky zoskupenia Girls from the Moon, po nich nastúpia punkrockeri z kapely From Our Hands, ktorí zvíťazili v regionálnom finále celosvetovej súťaže Planet Rox. "Od 18.30 h vygraduje hudobný program Ekofestu vystúpenie najobľúbenejšej slovenskej festivalovej kapely Horkýže Slíže, po nej sa diváci môžu tešiť na domácu Hudbu z Marsu, speváka Lukáš Adamca a bodku za programom dá Marián Grexa so svojou kapelou Delykvenc," uviedol organizátor podujatia Matej Lančarič.



Sprievodné podujatia v Kamennom mlyne sa začnú už o 13.00 h zdravou jogou v parčíku pri detskom ihrisku v podaní Gravity Academy Trnava. "Besedy a diskusie v salóniku hotela Koliba sa začnú o 15.30 h a návštevníci budú môcť diskutovať o spracovaní odpadov, vodných tokoch na Slovensku či zoznámiť sa s projektom Zuzany Lančaričovej Bezpečné zastávky v Trnave, ktorého cieľom je zabezpečiť autobusové prístrešky tak, aby ich vinou nedochádzalo k zbytočnému úhynu vtáctva," dodal organizátor.



Športová časť programu odštartuje o 16.30 h PSA TT–Inline. Jazda cyklistov zelenými zónami Trnavy povedie z Kamenného mlyna, cez Kamennú cestu, Hospodársku ulicu, Park Janka Kráľa a cez depo naspäť do Kamenného mlyna. Športový program Ekofestu bude aj na kúpalisku Kamenný mlyn, kde si budú môcť návštevníci zahrať petang, kolky, plážový volejbal, stolný futbal a v prípade priaznivého počasia sa budú môcť okúpať aj v bazéne. „Vstup na kúpalisko bude pre návštevníkov Ekofestu bezplatný po preukázaní sa platnou vstupenkou,“ doplnil Lančarič.



Výťažok z Ekofestu pôjde aj v tomto roku na výsadbu zelene v areáli Fakultnej nemocnice Trnava. Viac informácií je na www.ekofest.sk.