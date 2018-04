Hasiči narazili pri zásahu na trnavskom sídlisku na nepovolenú rampu

V budúcnosti by mohla fatálne ovplyvniť iný zásah.

Trnava 30. apríla (TASR) – Trnavskí hasiči sa pri zásahu na sídlisku Na hlinách stretli s prekážkou, ktorá by v budúcnosti mohla fatálne ovplyvniť prípadný iný zásah. Výšková technika by narazila na pevne zabudovanú rampu.



"V sobotu (28.4.) bol nahlásený požiar v byte na 3. poschodí. Ukázalo sa, že obyvateľ zaspal a jedlo nechal na sporáku variť sa," informoval Martin Krajčovič, vedúci oddelenia operačného riadenia a Integrovaného záchranného systému Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave. Zásah bol, ako uviedol, komplikovaný pre zlý prístup techniky na miesto z dôvodu pevne zabudovanej železnej rampy na príjazdovej ceste.



"V prípade rozsiahlejšieho požiaru a nutnosti evakuácie osôb by rampa znemožnila prístup výškovej techniky a predlžovala by čas na záchranu osôb a likvidáciu požiaru," uviedol.



Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave už začalo, ako dodal Krajčovič, v spolupráci s mestom podnikať prvé kroky na odstránenie tejto údajne nepovolenej stavby. "Požiar, ktorý sme likvidovali, nebol veľký. Ale keby došlo k udalosti ako na začiatku roka na sídlisku Prednádražie, kde sme museli evakuovať obyvateľov činžiaku, toto by mohlo spôsobiť vážne škody na zdraví či životoch, kým my by sme túto rampu odpílili," povedal Krajčovič pre TASR.