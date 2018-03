Trnava i Hlohovec počas Hodiny Zeme vypnú osvetlenie kostolov

Hodina Zeme je pravdepodobne najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Jej história sa začala 31. marca 2007.

Trnava/Hlohovec 23. marca (TASR) - Mesto Trnava sa už po ôsmy raz zapojí do celosvetovej akcie Hodina Zeme. V sobotu 24. marca od 20.30 do 21.30 h zhasne osvetlenie Katedrály sv. Jána Krstiteľa a Baziliky sv. Mikuláša. Cieľom je symbolicky poukázať na spoločnú zodpovednosť za budúcnosť našej planéty.



V predchádzajúcich ročníkoch Hodiny Zeme Trnava vypínala osvetlenie mestského opevnenia, Bernolákovej brány, mestskej veže a Súsošia Najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí. "Zámerom je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so zmenou klímy a ohrozujú našu planétu. Je to jedna z príležitostí, kedy sa môžeme zamyslieť, ako zmeniť svoje konanie v každodennom živote, aby sme životné prostredie zaťažovali čo najmenej," uviedla Veronika Majtánová z Mestského úradu v Trnave.



V Hlohovci podľa informácií hovorkyne mesta Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej sa na hodinu ponoria do tmy hlohovské dominanty. "Vypneme osvetlenie troch našich kostolných veží," uviedla.



Hodina Zeme je pravdepodobne najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Jej história sa začala 31. marca 2007, keď viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem v austrálskom Sydney vyplo na hodinu svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do Hodiny Zeme zapojilo už okolo 50 miliónov ľudí v 370 mestách a obciach vo vyše 35 krajinách v 18 časových pásmach.



Organizátorom Hodiny Zeme je ochranárska organizácia WWF (World Wildlife Fund). Slovensko sa po prvý raz oficiálne zapojilo do nej v roku 2011, keď s celosvetovými organizátormi naviazala spoluprácu Sekcia ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Slovenský zväz astronómov. Od roku 2016 je Hodina Zeme organizovaná v spolupráci WWF Slovensko, Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti.